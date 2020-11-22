Є зірки, які, попри свої величезні гонорари, продовжують епатувати публіку нарядами

Знаменитості зі своїми багатствами можуть не мати почуття смаку, повідомляє Politeka.net. Познайоммось зі знаменитостями, які одягаються з "рук геть" погано, але дорого.

"Король" російської естради Філіп Кіркоров славиться своїми дорогущими монолуками. Артист віддає перевагу яскравим фарбам і, звичайно, завжди виділиться на тлі будь - якої компанії, тим більше зі своїм зростом - 193 сантиметри.

Відома балерина Анастасія Волочкова завжди дивує користувачів мережі своїми нарядами. Зірка може з'явитися влітку в шубі, легкій сукні та босоніжках. У мережі кожен раз обговорюють її незвичні образи.

Співак Микола Басков, як і його колега Філіп Кіркоров, жити не може без божевільних костюмів. Артист іноді просто сама екстравагантність.

Лоліта Мілявська підкреслює фігуру обтягуючими нарядами. І нехай інші кричать: "Не за віком!", але ж вона не дарма зветься брюнеткою без комплексів.

Лолита Милявская на фестивале "Жара" в Баку. Я. Хочу. Развидеть. Это. t.me/qznqzn Gepostet von Казан с мемами am Dienstag, 1. August 2017

Співачка Надія Кадишева не володіє ідеальним смаком, що вже багато разів доводила. Часом здається, ніби артистка втекла з дитячого ранку.

Нагадаємо, співак Філіп Кіркоров засвітився в компанії відомого шеф-кухаря і м'ясника Нусрета Гекче, який відомий своїми "трюками" з сіллю.

Зазначимо, російська зірка навідалася в особистий ресторан кухаря в ОАЕ, якого також знають під псевдонімом Salt Bae.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова постала в купальнику. Знаменитість лежала на березі океану на тлі каменів і насолоджуючись теплими водами Індійського океану.

Нагадавши, безсоромна Волочкова осоромилася, "забувши" повернути на місце задерся плаття

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