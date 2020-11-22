Есть звезды, которые, несмотря на свои огромные гонорары, продолжают эпатировать публику нарядами

Знаменитости со своими богатствами могут не обладать чувством вкуса, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся со знаменитостями, которые одеваются из "рук вон" плохо, но дорого.

«Король» российской эстрады Филипп Киркоров славится своими дорогущими монолуками. Артист отдает предпочтение ярким краскам и, конечно, всегда выделится на фоне любого общества, тем более со своим ростом - 193 сантиметра.

Известная балерина Анастасия Волочкова всегда удивляет пользователей сети своими нарядами. Звезда может появиться летом в шубе, легком платье и босоножках. В сети каждый раз обсуждают ее необычные образы.

Певец Николай Басков, как и его коллега Филипп Киркоров, жить не может без сумасшедших костюмов. Артист иногда просто сама экстравагантность.

Лолита Милявская подчеркивает фигуру обтягивающими нарядами. И пусть другие кричат: "Не по возрасту!", но ведь она не зря зовется брюнеткой без комплексов.

Лолита Милявская на фестивале "Жара" в Баку. Я. Хочу. Развидеть. Это. t.me/qznqzn Gepostet von Казан с мемами am Dienstag, 1. August 2017

Певица Надежда Кадышева не обладает идеальным вкусом, что уже много раз доказывала. Порой кажется, будто артистка сбежала с утренника.

Напомним, певец Филипп Киркоров засветился в компании известного шеф-повара и мясника Нусрета Гекче, который известен своими "трюками" с солью.

Отметим, российская звезда наведалась в личный ресторан повара в ОАЭ, которого также знают под псевдонимом Salt Bae.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова предстала в купальнике. Знаменитость лежала на берегу океана на фоне камней и наслаждаясь теплыми водами Индийского океана.

Напомним, бесстыжая Волочкова осрамилась, "забыв" вернуть на место задравшееся платье

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