Деньги клиента заблокировал ПриватБанк во время пополнения счета
Об этом клиент рассказал на портале Минфин.
Так, мужчина пополнял свою карту через банкомат ПриватБанка, который в один момент пересчитал все купюры номиналом 200 гривен и вернул ему новые.
"Остальные погрузил в себя и выдал сообщение на экран — «ваши средства заблокированы». Плюс выдал сообщение о том что карта тоже будет задержана, но по факту карту банкомат вернул. Звонок на 3700 позволил зарегистрировать заявку на возврат средств", - рассказывает клиент, который столкнулся с новой проблемой.
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Мужчина прождал неделю, но ПриватБанк не решил проблему и не вернул ему заблокированные средства.
По его словам, для него это довольно большая сумма и задержка с возвратом средств "бьет" ему по карману.
"Посещение отделения в Киеве по проспекту Науки, 9 дало понимание, что инкассация уже проводилась, при этом никакой реакции со стороны представителей приват банка не последовало. Неужели за 7 дней нельзя провести проверку и принять решение??? Уверен в банкомате есть запись логов и ситуация зафиксирована", - недоумевает клиент.
"Добрый день! Извиняемся за произошедшую ситуацию.
В настоящее время ожидаются результаты инкассации по вашему обращению. По результатам вас будет дополнительно сообщено", - ответил сотрудник ПриватБанка на очередную жалобу от клиентов.
Напомним, Сбой в ПриватБанке, деньги списывают со счетов за неполученные услуги
Как сообщала Politeka, ПриватБанк издевается над клиентами, жалобы сыплются одна за другой
Также Politeka писала, что Клиентов ПриватБанка атаковали, появилось экстренное предупреждение