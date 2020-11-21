Абонплату на блакитне паливо перерахують, але не всім

Українцям, які відмовилися встановлювати газовий лічильник доведеться розщедриться

Про те, які вони побачать суми в платіжках вже в новому 2021 році, йдеться в матеріалі видання « Обозреватель ».

Зокрема, якщо зараз з газовою плитою в квартирі, де прописано 4 людини, потрібно платити за 13,12 кубометра газу (з розрахунку за нормативом 3,28 кубометра на людину), то вже з нового року оплачувати доведеться 39,2 кубометра (9,8 куба на людину). Сума в платіжці може зрости приблизно з 115,5 до 156,8 грн. Якщо є тільки газова плита, але при цьому немає гарячого водопостачання, то суми в платіжках можуть зрости з 189,7 до 644,1 грн.

Нові нормативи з розрахунку на одну прописану людину будуть виглядати наступним чином:

тільки плита - з 3,28 до 9,8 кубометрів;

тільки плита, але немає центрального гарячого водопостачання - з 5,39 до 18,3 кубометрів;

плита і газовий водонагрівач-з 10,49 до 23,6 кубометрів.

Журналісти видання обдзвонили кількох постачальників газу, і зробили висновок, що не всі оператори проінформують абонентів про перерахунок нормативів.

Наприклад, в "Київоблгазі" повідомили, що вже почали переводити на граничний обсяг споживання тих, хто відмовляється від установки лічильника.

"Це не обов'язково має бути письмова відмова", - зазначили там.

Нагадаємо, що українці отримають нові платіжки, звичні суми кардинально зміняться

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