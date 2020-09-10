Появились тарифы и цены на газ для украинцев на полгода отопительного сезона

Об этом пишет Politeka со ссылкой на консультационный центр для населения ГазПравда.

Центр обнародовал сравнительную таблицу предложений газопоставляющих компаний Украины. В ведомстве утверждают, что спрос на газ и цены на него неизменно вырастут во время отопительного сезона.

"Насколько, сегодня никто не спрогнозирует: все определит рынок", – сказано в сообщении.

На сегодня самые крупные поставщики газа в Украине (Статус Энерго, Нафтогаз, РГК (газсбыты), и ETG.ua) предлагают газ для украинцев по цене от 4,69 грн/куб.м до 6,80 грн куб/м. При заключении контракта до 15 сентября текущего года цена останется на самом низком уровне, затем – поднимется от 15 до 30%.

Поставщики предлагают потребителям закупать газ на полгода вперед одним пакетом по фиксированной цене с предоплатой 100%. Украинцы сами могут решить, сколько газа им необходимо.

Уточняется также, что при потреблении газа выше заказанного объема цена у разных поставщиков изменится и будет соответствовать рыночным ставкам на момент закупки дополнительных объемов газа.

Politeka писала о том, что стало известно, планируют ли в Украине списывать "карантинные" долги населения за коммуналку. Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер. По ее словам, долги бытовых потребителей за коммуналку, которые во время карантина выросли до 45 млрд, списывать не планируют.

"В этом году в принципе ситуация нестандартная из-за вируса и того решения, которое было принято правительством, чтобы позволить людям не платить за коммунальные услуги. Точнее, это была опция не накладывать штрафные санкции на бытовых потребителей за неуплату и запретить их отключение. Но это привело к тому, что много потребителей подумали, что это означает, что за коммунальные услуги можно не платить", - подчеркнула народный депутат.

Украинцы будут платить за голубое топливо по новым тарифам. Об этом информирует пресс-служба монополиста Нафтогаза.

Так, монополист представил новые тарифы для населения и бизнеса. Для бытовых потребителей доступны два тарифа — "Лунный" и "Годовой". В первом цена за газ меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке. Оплата за использованное топливо происходит в следующем месяце после поставки.

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