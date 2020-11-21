Українці дивуються, на якій підставі співробітники Нової Пошти завищують тарифи на доставку посилок

Черговий негативний відгук з'явився на порталі OtzyvUa.

Інцидент стався в Покровську (Донецька область).

Клієнт привіз свій вантаж у відділення і попросив співробітника відправити його палетним прайсом на 204 палеті. Через час співробітник заявив, що за все потрібно заплатити 1135 гривень.

Чоловік зайшов на офіційний сайт Нової пошти і порахував, що сума доставки з послугою складе 682 гривні. Тобто, на пошті хотіли взяти з нього майже вдвічі більше.

"Я подзвонив на гарячу лінію і оператор підтвердила мої розрахунки вартості (695грн). Я попросив зателефонувати на відділення і вказати Полякову на його помилки. Оператор подзвонила йому, Я чув їх розмову, Поляков говорив їй що все зробив правильно і іншої вартості у нього програма не показує. Після закінчення розмови він сказав мені (цитата:" мені пох*р, що говорить оператор, я тут головний, а якщо комусь не подобається вартість відправки, то потрібно забирати свій вантаж і йти")", - розповів незадоволений клієнт.

Після ще одного дзвінка на гарячу лінію співробітник знизив вартість до 1015 гривень і в більш хамській формі заявив, що це "остаточна сума - або відправляйте або йдіть звідси".

"Вся ця ситуація затягнулася більш ніж на 2 години, що б не втрачати більше часу я вирішив відправити вантаж за ціною Полякова, а при отриманні написати претензію. 31.10.20 р. я зайшов в Особистий кабінет і побачив, що вартість доставки була змінена до 745грн. Моє звернення в претензійний відділ "Нової Пошти" залишилося без відповіді", - додав чоловік у своєму негативному відгуку.

Після цієї ситуації клієнт звинуватив співробітників Нової пошти, які нібито приховано нав'язують додаткові платні послуги.

"У відділеннях Нової пошти протягом останніх двох місяців стали нормою випадки прихованого нав'язування додаткових платних послуг, тарифів і упаковок (схоже на те, що вказівки прийшли зверху)... Після усних претензій оператори посилаючись на "ой, помилилася", виправляли недоліки, а деякі, типу Полякова через свою тупість, хамство, непрофесіоналізм, перевершують всі рамки адекватної поведінки", емоційно резюмував він на порталі OtzyvUa.

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