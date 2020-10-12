В среду, 14 октября, в связи с государственным праздником – Днем защитника Украины – в стране изменяется график работы банков и почты

Как информирует Politeka со ссылкой на календарь, обнародованный пресс-службой Национального банка Украины, в связи с празднованием Днем защитника Украины, 14 октября в украинских банках будет дополнительный выходной.

Также изменения в работе коснулись Укрпочты и Новой почты.

Так, национальный оператор почтовой связи Украины Укрпочта опубликовала график работы почтовых отделений по Украине, которые будут открыты в среду.

В свою очередь, компания "Новая почта" сообщила, что 14 октября все сервисы предприятия будут доступными, однако работать будут по субботнему графику.

"Уважаемые клиенты! 14 октября отделения и курьерская доставка компании "Новая почта" будут работать по графику субботы", – сказано в сообщении пресс-службы компании.

Ранее мы писали, что Покров Пресвятой Богородицы стабильно празднуют 14 октября. Праздник произошел из события, которое случилось с христианами в X веке. Согласно легенде, находясь под осадой, священнослужители и жители Константинополя провели массовый молебен, попросив защиты от неприятеля. Во Влахернском храме, где находилась риза Богоматери, святой Андрей Юродивый вместе с учеником Епифанием проводили ночную службу и первыми увидели Богородицу, которая спустилась с небес вместе с ангелами господними. Богородица накрыла весь Константинополь светлым Покровом, который и уберег горожан.

Спустя 300 лет праздник появился в Киевской Руси. Он символизирует защиту домов и душ людей от сил зла, которую дарует Господь в ответ на молитвы своих последователей. Со временем укоренилась добрая традиция поздравлять близких с Покровом пресвятой Богородицы. Раньше теплые слова произносили только устно, но развитием человечества появились открытки, смс-сообщения, социальные сети и мессенджеры, которые помогают передать поздравления в любую точку мира.

На Покрова Пресвятой Богородицы категорически нельзя заниматься тяжелой работой, даже по дому: ремонтом, уборкой, ремеслом, заготовкой мяса или обработкой урожая. Как и в случае с другими великими праздниками, можно выполнить легкие и неотложные задачи, такие как покормить животных или помыть посуду. А вот готовить ничего нельзя, кроме блинов - это традиционное блюдо, для которого делается исключение. Заниматься приготовление блюд можно только с наступлением вечера, поэтому едой на день лучше запастись заранее.

На Покров Богородицы нужно полностью отказаться от ругательств, лжи и громких разговоров, ибо это праздник, требующий тишины. Рекомендуется проводить его в молитвах и скромности, а также посетить церковь.

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