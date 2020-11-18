Новая Почта продолжает огорчать клиентов своим сервисом
Негативные отзывы от украинцев публикуются на портале OtzyvUa.
Один из клиентов пожаловался, что сотрудники Новой Почты якобы обманывают с ценой доставки посылки.
На упаковке якобы была указана цена в 46 гривен, а при получении в отделении с клиента уже потребовали 86 гривен.
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"Сотрудники новой почты занимаются скрытыми доходами. Пришла посылка на расстоянии в три километра по цене на упаковке 46 гривень , а фактическая оплата на кассе 86. Объясняют это якобы из-за упаковки. Так получается новая почта впихивает самую дорогую упаковку. Интересно если упаковка будет оценена в тысячу гривень они также будут её навязывать клиентам", - написал недовольный клиент в своем отзыве.
В комментариях пользователи добавили, что сотрудники компании получают премии за выполнение плана по доставкам.
"Сотрудники получают премию за выполненый план по упаковке.
Так же они получают премии за вес и количество посылок", "Да,мне кажется они наваривают на коробках. Муж телефон 2 года назад за 100 грн отправил.Вес 300 грамм.Нам вон за 30 км если не меньше посылочку передали за 250 грн(Междугородняя!).Мы в шоке были.Не ожидали такого", - добавили они.
Ранее мы рассказывали, что Новую Почту обвинили в воровстве посылок.
Одна из клиенток пожаловалась, что после отправки посылки Новая Почта не информирует через смс о сроках доставки. Также она обвинила Новую Почту якобы в воровстве ее посылки весом 30 килограммов.
"Пропала посылка. Отправлено было с Чернигов-Харьков. Звонила много раз на горячую линию, ответ один - ждите звонка (звонков нет, смс нет). На складе главном нет,в отделение нет. Как это вообще понимать?! Никогда не думала, что придется писать отзыв о Новой почте. Получается, что посылка украдена? 30 кг фурнитуры. Наверное кому нужнее", - написала она в своем отзыве.
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