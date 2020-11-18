Новая Почта продолжает огорчать клиентов своим сервисом

Негативные отзывы от украинцев публикуются на портале OtzyvUa.

Один из клиентов пожаловался, что сотрудники Новой Почты якобы обманывают с ценой доставки посылки.

На упаковке якобы была указана цена в 46 гривен, а при получении в отделении с клиента уже потребовали 86 гривен.

"Сотрудники новой почты занимаются скрытыми доходами. Пришла посылка на расстоянии в три километра по цене на упаковке 46 гривень , а фактическая оплата на кассе 86. Объясняют это якобы из-за упаковки. Так получается новая почта впихивает самую дорогую упаковку. Интересно если упаковка будет оценена в тысячу гривень они также будут её навязывать клиентам", - написал недовольный клиент в своем отзыве.

В комментариях пользователи добавили, что сотрудники компании получают премии за выполнение плана по доставкам.

"Сотрудники получают премию за выполненый план по упаковке.

Так же они получают премии за вес и количество посылок", "Да,мне кажется они наваривают на коробках. Муж телефон 2 года назад за 100 грн отправил.Вес 300 грамм.Нам вон за 30 км если не меньше посылочку передали за 250 грн(Междугородняя!).Мы в шоке были.Не ожидали такого", - добавили они.

Ранее мы рассказывали, что Новую Почту обвинили в воровстве посылок.

Одна из клиенток пожаловалась, что после отправки посылки Новая Почта не информирует через смс о сроках доставки. Также она обвинила Новую Почту якобы в воровстве ее посылки весом 30 килограммов.

"Пропала посылка. Отправлено было с Чернигов-Харьков. Звонила много раз на горячую линию, ответ один - ждите звонка (звонков нет, смс нет). На складе главном нет,в отделение нет. Как это вообще понимать?! Никогда не думала, что придется писать отзыв о Новой почте. Получается, что посылка украдена? 30 кг фурнитуры. Наверное кому нужнее", - написала она в своем отзыве.

Напомним, Украинцев срочно предупредили о закрытии банков и новом графике "Новой почты"

Как сообщала Politeka, в Киеве неизвестный ограбил отделение "Новой почты"

Также Politeka писала, что На "Новой почте" гремит скандал с посылками, подробности ЧП