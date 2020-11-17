Украинцы массово жалуются на неудовлетворительный сервис Новой Почты

Об этом говорится в негативных отзывах, которые недовольные клиенты публикуют на портале OtzyvUa.

Одна из клиенток пожаловалась, что после отправки посылки Новая Почта не информирует через смс о сроках доставки.

Также она обвинила Новую Почту якобы в воровстве ее посылки весом 30 килограммов.

"Пропала посылка. Отправлено было с Чернигов-Харьков. Звонила много раз на горячую линию, ответ один - ждите звонка (звонков нет, смс нет). На складе главном нет,в отделение нет. Как это вообще понимать?! Никогда не думала, что придется писать отзыв о Новой почте. Получается, что посылка украдена? 30 кг фурнитуры. Наверное кому нужнее", - написала она в своем отзыве.

"Добрый день! Уточните, пожалуйста, номер накладной, чтобы была возможность все проверить", - ответил на жалобу сотрудник компании.

Другая клиентка обвинила Новую Почту в обмане с формированием конечного веса посылки.

По ее словам, фактическая масса посылки была 2 кг, но после выбора упаковки Новой Почты ее масса выросла до 2,7 кг. Но через какое-то время вес посылки вырос до 8 кг.

"Оформляла международную пересылку, фактическая масса посылки 2 кг, после выбора их упаковки масса составила 2500-2700 .Но оформляют они ее, рассчитывая по своей умной формуле, посылка оказалась весит 8 кг. Так как они не посылку с коробкой взвешивают, а высоту*ширину*длину... И вместо 700 гривен, посылка оказывается стоит 2500 (состав посылки или пересылаемое вообще на 400 гривен)", - рассказала она в своем отзыве.

В Новой Почте попытались оправдаться и заявили, что при пересылке международных посылок используется другой метод определения веса.

"Добрый день! Показатель объемного веса использует не только "Новая Почта", но и другие транспортные компании, в том числе международные. Он применяется для грузов, которые имеют небольшой фактический вес, но занимают значительное пространство при транспортировке. Объемный вес международных отправлений рассчитывается по формуле: длина (см) ширина (см) высота (см) / 5000. Для каждой посылки определяется и фактический, и объемный вес, во внимание берется большая из них", - оперативно ответил представитель компании.

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