Російська політик і ведуча Ксенія Собчак потрапила в неприємну ситуацію на відпочинку
Як передає Politeka.net, про подію на відпочинку в Дубаї вона розповіла на своїй сторінці в Instargam.
"Моя близька подруга На виїзді з Раші, враховуючи, що вона, як і я, тиждень як перехворіла ковідом, зробила купу аналізів - 2 ПЛР тесту, кров з вени, з пальця. Все чисто. Антитіла найпотужніші-8. Після прильоту в Дубай у неї беруть ПЛР мазок. Через добу приходить ласкаве смс: мовляв у вас всіх тести негативні, а у неї - позитивний", - поділилася ведуча.
Собчак запропонувала своїй подрузі ігнорувати дане повідомлення, але після почали надходити дзвінки. У підсумку з'ясувалося, що тест у її подруги виявився хибнопозитивним.
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Схожа ситуація сталася і зі знайомим Собчак, але він все-таки відповів на повідомлення від влади:
"За ним приїхало п'ять закутаних арабів в готель і три дні з тижня відпочинку він прожив в ковидной халупі", - розповіла Ксенія.
Раніше Собчак поділилася знімком, на якому позувала в шовковій чорній сукні і блейзері на тон світліше. При цьому вона блиснула глибоким декольте: неозброєним оком помітно, що та вирішила продемонструвати весь свій жіночий шарм, не надівши бюстгальтера.
Нагадаємо, Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".
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