Скандальная российская политик и телеведущая Ксения Собчак огорошила позой во время отдыха с мужем
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Пока, Россия! Пока Европа!» - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Собчак отдыхает с мужем в Дубае, запечатлев на камеру купание в море. На нем знаменитость демонстративно показывает, что думает про своих хейтеров.
«Ну хоть не шесть пальцев, как у Лободы», «фото на паспорт. Но знамешь, у многих такое есть», «хорошего вам отдыха. Вы это заслужили», «молодец», «уж послала так послала. Наглядно», «Ого, Глюкозу уже цитируют», «шикарный ракурс», - пишут пользователи.
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До этого мы рассказывали, что 38-летняя российская телезвезда Ксения Собчак устроила переполох пессимистичным заявлением
Ксения в теплом наряде: серых штанах, такого же цвета тренче, светлом свитере и необычных "ковбойских" сапожках - распласталась на мягком сидении, вытянув ногу.
В подписи звезда задумалась о том, где провести новогодние каникулы, с учетом того, что границы могут быть закрыты.
Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".
Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.