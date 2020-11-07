Скандальная российская политик и телеведущая Ксения Собчак огорошила позой во время отдыха с мужем

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Пока, Россия! Пока Европа!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Собчак отдыхает с мужем в Дубае, запечатлев на камеру купание в море. На нем знаменитость демонстративно показывает, что думает про своих хейтеров.

«Ну хоть не шесть пальцев, как у Лободы», «фото на паспорт. Но знамешь, у многих такое есть», «хорошего вам отдыха. Вы это заслужили», «молодец», «уж послала так послала. Наглядно», «Ого, Глюкозу уже цитируют», «шикарный ракурс», - пишут пользователи.

До этого мы рассказывали, что 38-летняя российская телезвезда Ксения Собчак устроила переполох пессимистичным заявлением

Ксения в теплом наряде: серых штанах, такого же цвета тренче, светлом свитере и необычных "ковбойских" сапожках - распласталась на мягком сидении, вытянув ногу.

В подписи звезда задумалась о том, где провести новогодние каникулы, с учетом того, что границы могут быть закрыты.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.