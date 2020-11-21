Российская политик и ведущая Ксения Собчак попала в неприятную ситуацию на отдыхе



Как передает Politeka.net, о произошедшем на отдыхе в Дубае она рассказала на своей страничке в Instargam.

"Моя близкая подруга на выезде из Раши, учитывая, что она, как и я, неделю как переболела ковидом, сделала кучу анализов - 2 пцр теста, кровь из вены, из пальца. Все чисто. Антитела мощнейшие - 8. По прилете в Дубай у нее берут пцр мазок. Через сутки приходит ласковое смс : мол у вас всех тесты отрицательные, а у нее - положительный", - поделилась ведущая.

Собчак предложила своей подруге игнорировать данное сообщение, но после начали поступать звонки. В итоге выяснилось, что тест у ее подруги оказался ложноположительным.

Похожая ситуация произошла и со знакомым Собчак, но он все таки ответил на сообщения от властей:

"За ним приехало пять закутанных арабов в отель и три дня из недели отдыха он прожил в ковидной халупе", - рассказала Ксения.

Ранее Собчак поделилась снимком, на котором позировала в шелковом черном платье и блейзере на тон светлее. При этом она сверкнула глубоким декольте: невооруженным глазом заметно, что та решила продемонстрировать весь свой женский шарм, не надев бюстгальтера.

Напомним, Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Как сообщала Politeka, Собчак рассказала, чем закончатся режимы Лукашенко и Путина: «Единственный путь…».

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