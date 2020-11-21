Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали очень популярными и обсуждаемыми персонами в сети

Пародист и телеведущий Максим Галкин регулярно показывает своих детишек 7-летних Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью, а другие фан-группы распространяют фотографии по сети. Малыши радуют своими способностями не только звездную пару, но и их многочисленных поклонников.

Так, на фан-странице посвященной Лизе Галкиной появилось трогательное фото двойняшек, передает Politeka.net

На снимке дети позируют на фоне огромного окна: Гарри в стильно костюме, а Лиза — в нежном платье и с короной на голове, как настоящая принцесса.

Фанаты пришли в неописуемый восторг и принялись комментировать увиденное. Некоторые назвали Лизу и Гарри чудо детьми, отмечая, что с радостью наблюдают за малышами. Другие пожелали им счастья и успехов в учебе, ведь как известно, в этом году детишки пошли в первый класс.

"Такие славные детки!!!😘😘😍😍👍", "Как Кай и Герда", " Счастья, успехов в учёбе в новом году", "Сказочные персонажи, счастье", "Принц с принцессой", " Обожаю их обоих.чудо дети💞💞💞👍👍👍", " Очень красивые и умные детки не по годам!!!", "Маленькая Примадонна и маленький Максим. Как скопированы! Золотые детишки 😍😍😍" - восхищаются в сети.

Напомним, что помятый Максим Галкин с недельной щетиной резко постарел рядом с молодящейся Пугачевой.

Как сообщала Politeka, развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео: "Ты сначала посмотри...".

Также Politeka писала, что Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам: дочь в восторге.