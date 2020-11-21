Актриса і зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко знає, як потрібно радувати армію відданих фанатів
Свіже фото із зіркою з'явилося в Instagram-акаунті, який присвячений виключно Тетяні Кравченко.
Перед шанувальниками зірка серіалу "Свати" постала задоволеною з легким макіяжем і звичною зачіскою.
"Життя не зобов'язане давати нам те, чого ми чекаємо. Треба брати те, що воно дає, і бути вдячним вже за те, що це так, а не гірше", - йдеться в підписі до нового знімка в Instagram.
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Користувачі завалили публікацію лайками і схвальними коментарями.
"Сидить красуня, посміхається", " не знаю як по життю, але в Сватах, ви мудра жінка!", "Чудова жінка! Така своя, рідна.Люблю вас і вашу творчість!", "Все вірно", "ви чудо", "а у нас субота зі" Сватами" проходить"," згодна на всі 100", " дуже точно сказано! Все вірно!", "Золоті слова", "чудова", "Така завжди різна", - написали вони під свіжим знімком Тетяни Кравченко.
Раніше ми розповідали, що Тетяна Кравченко приголомшила появою у вишиванці.
Валюха зі "Сватів" постала перед своїми фанатами в незвичайному образі: актриса з яскравим макіяжем і звичною зачіскою засвітилася в чорній вишиванці.
"Приємна зустріч", - йдеться в підписі до знімка, на якому Тетяна Кравченко позує, мабуть, зі своєю подругою і колегою по знімальному майданчику.
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Також Politeka повідомляла, що харизматична Валюха зі "Сватів" підкорила новим образом.