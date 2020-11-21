Стало известно, кто из украинцев зарабатывает больше всего

Как передает Politeka.net, соответственные данный обнародовали на портале work.ua.

Неизменными лидерами являются сотрудники сферы информационных технологий. В зависимости от вакансий их зарплата колеблется от 40 до 62 тысяч гривен.

Согласно данным по должностям, в Украине больше всех получают информационные директора, советники, национальные менеджеры и суперинтенданты. Их зарплата составляет в пределах 40 тысяч гривен.

Отметим, что по итогам сентября текущего года средняя зарплата в Украине составила 11 998 гривен.

По данным Государственной службы статистики, чаще всего зарплата штатных работников в Украине составляет от 5000 до 6000 гривен в месяц.

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зарплата, выплаты

Также стоит отметить, что размер прожиточного минимума в Украине будет повышен уже с 1 декабря 2020 года.

В Минсоцполитики уточнили, что сумма вырастет на 71 гривну и составит 2189 гривен.

Также мы сообщали, что с января следующего года размеры ставок зарплаты работников образования и науки увеличатся на 20% (до 2670 грн), с июля – еще на 8,3% (до 2893 грн).

Напомним, что Прожиточный минимум повысят, что будет с пенсиями и зарплатами