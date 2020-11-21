Стало известно, кто из украинцев зарабатывает больше всего
Неизменными лидерами являются сотрудники сферы информационных технологий. В зависимости от вакансий их зарплата колеблется от 40 до 62 тысяч гривен.
Отметим, что по итогам сентября текущего года средняя зарплата в Украине составила 11 998 гривен.
По данным Государственной службы статистики, чаще всего зарплата штатных работников в Украине составляет от 5000 до 6000 гривен в месяц.
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Также стоит отметить, что размер прожиточного минимума в Украине будет повышен уже с 1 декабря 2020 года.
В Минсоцполитики уточнили, что сумма вырастет на 71 гривну и составит 2189 гривен.
Также мы сообщали, что с января следующего года размеры ставок зарплаты работников образования и науки увеличатся на 20% (до 2670 грн), с июля – еще на 8,3% (до 2893 грн).
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