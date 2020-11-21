Стало известно, кто из украинцев зарабатывает больше всего

Как передает Politeka.net , соответственные данный обнародовали на портале work.ua



Неизменными лидерами являются сотрудники сферы информационных технологий. В зависимости от вакансий их зарплата колеблется от 40 до 62 тысяч гривен.

Согласно данным по должностям, в Украине больше всех получают информационные директора, советники, национальные менеджеры и суперинтенданты. Их зарплата составляет в пределах 40 тысяч гривен.



