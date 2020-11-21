Розкрито подробиці чергового підвищення пенсій

Про це пише Обозреватель.

Так, на березень 2021 року запланована індексація пенсій, і українцям в середньому підвищать виплати на 11%.

Але українці, які мають мало стажу або низький коефіцієнт заробітку, можуть залишитися без перерахунку.

Розмір виплати за формулою (тобто без надбавок) підвищать на певний відсоток. Цей відсоток є сумою від половини інфляції і половини від середньої динаміки зростання зарплат за минулі три роки (близько 11%).

Наприклад, у вас пенсія близько 2000 гривень, з якої 172 гривні - надбавка за надстаж. В результаті розмір надбавки складе не 11% від 2 тис., а 11% від 1,8 тис. грн.

На надбавку можуть не розраховувати ті українці, які за формулою повинні отримувати як мінімум на 11% менше прожиткового мінімуму.

Згідно з чинним законодавством, їх виплату підвищують до розміру "мінімалки" (зараз 1712 грн). Але 11% будуть додавати не до тієї пенсії, яку Ви отримуєте, а до тієї, на яку ви заробили. І якщо навіть після підвищення на 11% ваша пенсія все одно не буде більше мінімальної, ви, як і раніше, будете отримувати мінімалку від держави.

Раніше ми розповідали, що українці можуть оформляти собі пенсії по-новому.

Так, Кабінет Міністрів впровадив "єдине звернення" для потенційних пільговиків.

Тепер кожен українець матиме можливість швидше отримати пенсії та допомогу. Отримувати кошти дозволили на поточний банківський рахунок. І після прийняття рішення Кабміну вже не потрібно буде йти в Пенсійний фонд, далі - в банк для відкриття рахунку, а потім чекати, і знову йти в банк.

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