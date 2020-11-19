Пенсионный фонд Украины рассказал, кто получает большие выплаты

Средний размер пенсии в нашей стране составляет - 3 410,60 гривен. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой ПФУ. Всего в Украине насчитывается 11 миллионов 219 тысяч 396 пенсионеров, пишет РБК Украина.

Пенсии по возрасту получили 8 430 100 человек со средней пенсией - 3 430,28 грн. Выплаты по инвалидности - 1 425 705 чел. (средняя - 2 641,97 грн); в связи с потерей кормильца - 517 744 чел. (3 018,11 грн); за выслугу лет - 216 084 чел. (3 094,50 грн); социальные пенсии - 74 093 чел. (1 729,19 грн); пенсии военнослужащих - 552 183 чел. (5 502,55 грн); пожизненное денежное содержание судей - 3 487 чел (52 тысячи 420,25 грн).

Отметим, средняя пенсия судей выросла по сравнению с первым июля на 1 248,48 грн, а средняя пенсия по Украине - всего на 17,06 грн.

Ранее мы писали, что пенсионная реформа, которую в Украине могут запустить с 2021 года, таит в себе некоторые опасности.

Дело в том, что деньги на "вторую" пенсию будут брать за счет сокращения поступлений в местные бюджеты и в Пенсионный фонд. 2% соберут из ЕСВ и 2% из НДФЛ.

При этом, в Украине по состоянию на 1 сентября долг перед ПФУ достиг 20,5 млрд грн.

Напомним, правительство собирается предложить Верховной Раде внедрить профессиональную накопительную пенсию.

"Так люди получат собственные пенсионные счета, которыми они смогут воспользоваться, когда выйдут на пенсию. Речь идет о тысячах гривен, которые человек сможет получить в качестве доплаты к своей пенсии", - сообщил Шмыгаль.

Напомним, что расчет пенсий изменится: в ПФУ раскрыли важный нюанс, "по сравнению с августом..."