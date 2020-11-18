Изменения суммы выплат со следующего месяца связаны с пересчетом прожиточного минимума

Последний раз прожиточный минимум повышали с 1 июля (до 2118 грн), а с 1 декабря он будет составлять 2189 грн. Следовательно, произойдет пересчет пенсий и зарплат, пишет "Апостроф".

С 1 декабря надбавки за трудовой стаж увеличатся с 17,2 до 17, 69 грн, минимальная пенсия - с 1720 до 1760 грн., максимальная пенсия - с 17 210 до 17 690 грн.

Кроме того, пересчета зарплат могут ожидать бюджетники. На сегодня минимальный тарифный оклад - 2225 грн, но после пересчета он должен быть не менее 2270 грн.

При этом уточним, что пока власть не установила четкую дату повышения. Возможно, это произойдет в январе.

Ранее мы сообщали о нюансах назначения выплат во время карантина.

Что касается переназначения пенсий и других выплат - на сегодня этот процесс происходит автоматически, то есть украинцам не нужно повторно проходить спецкомиссии для подтверждения инвалидности, а пенсионерам не нужно подавать заявление, чтобы государство продолжало выплачивать деньги. Пока в стране карантин, специалисты сами проверят информацию, а выплаты будут автоматически переназначены без участия получателей.

Но после завершения карантина таких получателей выплат ждет "сюрприз" в виде проверки.

Орган соцзащиты или управление Пенсионного фонда перерасчитает размер выплаченной помощи или пенсии на основании поданного заявления.

Также мы писали, что в ноябре Кабмин упростил процедуру назначения выплат, инициировав систему "единого обращения". Это означает, что украинцу нужно только подать заявление в орган соцзащиты или ПФУ - и на этом все. Дальнейшие "проволоки" лежат на ответственности указанных структур: сбор необходимых документов и передача в банк для открытия счета получателя пенсии или соцвыплат.

Напомним, что расчет пенсий изменится: в ПФУ раскрыли важный нюанс, "по сравнению с августом..."