Шлюб Регіни Тодоренко і Влада Топалова далекий від досконалості
Так, ведуча "Орла і решки" в прямому ефірі, який вона вела в своєму Instagram, поспілкувалася з психологом Оленою Латиш, передає RadioKP.
Співачка і телеведуча зізналася, що буває такі моменти, коли їй хочеться розлучитися з Владом Топаловим.
За словами Регіни Тодоренко, нерідко бувають сварки, особливо коли справа стосується виховання сина Михайла.
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"Є моменти, на які ми маємо полярні точки зору і ми не можемо прийти до спільного знаменника. У такі моменти дуже хочеться розлучитися", - заявила ведуча "Орла і решки" в прямому ефірі з психологом.
Тодоренко також додала, що вони з чоловіком працюють над відносинами, вчаться слухати і чути один одного, а складні моменти намагаються опрацьовувати за участю фахівців.
Підсумовуючи, ведуча "Орла і решки" додала, що в їхніх стосунках немає місця ревнощів, хоча раніше Регіна Тодоренко заявляла, що не може спокійно дивитися на сценічні поцілунки її чоловіка Влада Топалова з партнеркою в шоу "Льодовиковий період".
Раніше ми розповідали про біду з дворічним сином Регіни Тодоренко.
За словами телеведучої, її малюк зламав руку і вона терміново звернулася за допомогою до публіки в пошуках варіантів спокійних ігор для сина.
Як відомо, хлопчик останнім часом активно займався гімнастикою, а тепер йому доводиться відмовлятися від своїх рухливих захоплень.
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