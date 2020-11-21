Шлюб Регіни Тодоренко і Влада Топалова далекий від досконалості

Так, ведуча "Орла і решки" в прямому ефірі, який вона вела в своєму Instagram, поспілкувалася з психологом Оленою Латиш, передає RadioKP.

Співачка і телеведуча зізналася, що буває такі моменти, коли їй хочеться розлучитися з Владом Топаловим.

За словами Регіни Тодоренко, нерідко бувають сварки, особливо коли справа стосується виховання сина Михайла.

"Є моменти, на які ми маємо полярні точки зору і ми не можемо прийти до спільного знаменника. У такі моменти дуже хочеться розлучитися", - заявила ведуча "Орла і решки" в прямому ефірі з психологом.

Тодоренко також додала, що вони з чоловіком працюють над відносинами, вчаться слухати і чути один одного, а складні моменти намагаються опрацьовувати за участю фахівців.

Підсумовуючи, ведуча "Орла і решки" додала, що в їхніх стосунках немає місця ревнощів, хоча раніше Регіна Тодоренко заявляла, що не може спокійно дивитися на сценічні поцілунки її чоловіка Влада Топалова з партнеркою в шоу "Льодовиковий період".

Раніше ми розповідали про біду з дворічним сином Регіни Тодоренко.

За словами телеведучої, її малюк зламав руку і вона терміново звернулася за допомогою до публіки в пошуках варіантів спокійних ігор для сина.

Як відомо, хлопчик останнім часом активно займався гімнастикою, а тепер йому доводиться відмовлятися від своїх рухливих захоплень.

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