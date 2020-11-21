Долар істотно здасть позиції вже наступного року

Такий прогноз озвучили ряд експертів і аналітиків, передає Financial Times.

Як стверджують фахівці, головним фактором для цього послужить поява вакцини від "китайкого" вірусу. Таким чином, курс долара може повернутися до позначки, але якою він був у 2000-х роках.

"Чи може долар впасти на 20 відсотків у наступному році? Думаємо, так", - зазначив один з експертів.



Аналітики впевнені, що такий сценарій розвитку подій неминучий, оскільки після "відходу" вірусу світова економіка стабілізується, а долар дорожчає лише в умовах економічної нестабільності в світі.

"Долар може істотно ослабнути, оскільки інвестори будуть шукати більш високий прибуток за межами США", - кажуть експерти.

Зазначимо, що середньорічний курс, який у Державному бюджеті закладає Кабінет Міністрів України, становитиме 29 гривень 10 копійок.

Згідно з прогнозом, гривня дещо зміцниться під кінець 2021 року. Тоді долар коштуватиме близько 28 гривень 80 копійок.

Також ми повідомляли, що експерти не виключають, що курс долара піде вгору-до понад 30 гривень у 2021 році. Одним з факторів, який вплине на подорожчання валюти Стане великий бюджетний дефіцит.



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