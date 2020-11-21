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Свята і додаткові вихідні, з'явилася важлива заява Кабміну: як будемо відпочивати в 2021 році

Так, Уряд затвердив графік перенесення робочих днів для українців на наступний рік.

Тому Кабінет Міністрів запропонував перенести три робочі дні для комфортного святкування Різдва, Дня Незалежності та Дня захисника України.

Зокрема, уряд пропонує перенести три робочі дні наступним чином:

з п'ятниці, 8 січня на суботу, 16 січня – для святкування Різдва (7 січня).

з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня (День Незалежності 24 серпня)

з п'ятниці , 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня – (День захисника України 14 жовтня).

Згідно з графіком перенесення робочих днів, українці отримають тривалі вихідні по чотири дні поспіль.

НБУ добив українців новим курсом валют, долар "викрутить руки" гривні: чого чекати після вихідних

Курс валют в Україні 21 листопада запланує підступну атаку на гривню, і почне потихеньку збиратися з силами.

Американський "вічнозелений", на якому зображений Бенджамін Франклін, після вихідних підніметься на кілька пунктів: економісти говорять про +9,81 гривню.

Контрольний удар по українській гривні завдасть євро, який через кілька днів після падіння вирішить відібрати «все і відразу». Національна валюта з понеділка втратить 19,13 грн.

Курс валют від НБУ на 21 листопада буде виглядати наступним чином:



$100 – 2825,72 грн;

100 євро - 3343,53 грн.

Українці можуть отримувати аліменти від держави, кому і скільки грошей "світить": "якщо один з батьків..."

Українські юристи розповіли громадянам, в яких випадках за законом можна претендувати на аліменти від держави.

На виплату аліментів можна тільки у випадках, коли рішення суду про стягнення аліментів не виконується; якщо один з батьків визнаний недієздатним або знаходиться на строковій військовій службі; один з батьків знаходиться під арештом; місце проживання батька або матері неможливо встановити.

Для того, щоб оформити виплату, необхідні такі документи:

Копія свідоцтва про народження дитини;

Заява;

Декларація про доходи та майно.

Розмір субсидій в Україні різко змінився, де платять найбільше: "з початком опалювального сезону..."

Згідно зі статистикою, в жовтні субсидію отримали понад 2,8 мільйонів українців, а її розмір, порівняно з попереднім місяцем, в середньому збільшився в 2,57 рази.

Зазначається, що це пов'язано з початком опалювального сезону. Середня субсидія в жовтні склала 732 гривні. Відомо, що найбільші виплати отримують у Києві. А ось найменше допомоги від держави отримали в Одеській області.

Так, у Києві середній розмір субсидії склав 952 гривні. А жителі Одеської області задовольнялися допомогою в розмірі 496 гривень.

Всього на субсидії в жовтні 2020 року держава витратила 1,8 мільярдів гривень.

ПФУ зробив термінову заяву щодо пенсій, коли чекати грошей: "виплата буде проведена…"

Українські чиновники з Пенсійного фонду попередили про нове виділення грошей, які підуть на виплати громадянам.

Так, цього разу на виплату пенсій листопада було виділено трохи більше чотирьох мільярдів гривень. А саме - 4,1 млрд. всього з початку місяця на виплати чиновники направили 34,9 мільярда.

При цьому необхідної суми грошей, яку потрібно виділити за місяць, чиновники з Кабміну називати не стали. Однак вони попередили, що виплата буде проведена в дату, яка була призначена кожному пенсіонеру.

Нагадаємо, що українців можуть раптово позбавити пенсій

Як повідомляла Politeka, виплати пенсій по-новому: де в Україні треба жити, щоб платили більше, ніж іншим, названі суми.

Також Politeka писала, що пенсії та субсидії українцям видадуть за новою схемою, що змінилося