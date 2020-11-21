Українцям розповіли, які у 2021 році на них очікують свята та вихідні

Про це пише Сьогодні.

Так, уряд затвердив графік перенесення робочих днів для українців на наступний рік.

Як відомо, деякі державні свята мають фіксовану дату, але іноді вони випадають так, що робочі дні можна перенести, щоб українці отримали більш тривалі вікенди.

Тому Кабінет Міністрів запропонував перенести три робочі дні для комфортного святкування Різдва, Дня Незалежності та Дня захисника України.

Зокрема, уряд пропонує перенести три робочі дні наступним чином:

з п'ятниці, 8 січня на суботу, 16 січня – для святкування Різдва (7 січня).

з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня (День Незалежності 24 серпня)

з п'ятниці , 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня – (День захисника України 14 жовтня).

Спеціальний режим роботи банків та їх установ цими вихідними визначатиметься Національним банком України.

Згідно з графіком перенесення робочих днів, українці отримають тривалі вихідні по чотири дні поспіль.

Раніше ми розповідали, скільки українці відпочиватимуть у листопаді.

Додаткових вихідних в останньому місяці осені не буде, а кількість робочих днів складе 21.

У листопаді українці відпочиватимуть 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 і 29 числа, а додаткових вихідних не передбачено, оскільки в останньому осінньому місяці не буде ніяких державних свят.

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