Легендарна українська модель і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова з'явилася на обкладинці модного журналу
Як повідомляє Politeka, у себе в Instagram 34-річна супермодель похвалилася обкладинкою. На фото Костромічова постала у вельми незвичному для неї вигляді. Алла славиться своїм суворим обличчям, на якому рідко можна побачити посмішку. На знімку модель широко посміхалася, чим здивувала навіть відданих фанатів.
Одягнена Костромічова була в екстремально коротку сукню-піджак. На її прекрасній фігурці вона виглядала чудово.
"Який же це кайф брати з полички свою обкладинку! Почуття, яке нічим не замінити. В середині прекрасне інтерв'ю і ще багато фоточок, де я посміхаюся, що, прошу зауважити, велика рідкість", - підписала фото Алла.
За короткий час її пост зібрав понад 7 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Це чудово!", "Така сонячна і життєрадісна, Алла», «з посмішкою прям не впізнати. Ви супер!», «Хоспадяяя!!! Алла вам не соромно бути такою красивою? Вже набридло вам заздрити і гризти телефон", "у вас чарівна, красива посмішка"," Вау, Аллочка! Вітаю, ви крута", "у Вас красива посмішка!",- пишуть користувачі Мережі.
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