Легендарная украинская модель и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Алла Костромичева появилась на обложке модного журнала
Как сообщает Politeka, у себя в Инстаграм 34-летняя супермодель похвасталась обложкой. На фото Костромичева предстала в весьма непривычном для нее виде. Алла славится своим строгим лицом, на котором редко можно увидеть улыбку. На снимке модель широко улыбалась, чем удивила даже преданных фанатов.
Одета Костромичева была в экстремально короткое платье-пиджак. На ее прекрасной фигурке оно смотрелось замечательно.
«Какой же это кайф брать с полочки свою обложку! Чувство, которое ничем не заменить. В середине прекрасное интервью и еще много фоточек, где я улыбаюсь, что, прошу заметить, большая редкость», - подписала фото Алла.
За короткое время ее пост собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Это превосходно!», «Такая солнечная и жизнерадостная, Алла», «С улыбкой прям не узнать. Вы супер!», «Хоспадяяя!!! Алла вам не стыдно быть такой красивой? Уже надоело вам завидовать и грызть телефон», «У вас обворожительная, красивая улыбка», «Вау, Аллочка! Поздравляю, вы крутая», «У Вас красивая улыбка!», - пишут пользователи сети.
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