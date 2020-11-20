Американська модель купальників Ебігейл Речфорд спокусила формами, примірявши тісний купальник
Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.
Так, модель позує в тісному купальнику під час відпочинку, грайливо поглядаючи в кадр. Уточнимо, що голову від сонця знаменитість вирішила прикрити блайзером, попиваючи при цьому коктейль.
Образ знаменитість вирішила доповнити ідеальним макіяжем і не менш красивою зачіскою. Однак шанувальників зірка позбавила від можливості захопитися неможливою фігурою кумира, опублікувавши ролик в Stories.
Тим не менш, багато хто з них написали б, що " це бомби!».
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Дівчина не боїться приміряти найрізноманітніші образи, позуючи в шкірі, мереживі або прозорої тканини. Цього разу вона перевтілилася в гарячу кішечку і похвалилася таким дивним чином.
Завдяки незвичайним візерункам, які акцентували увагу на тонкій талії зірки, пропорції її тіла стали просто досконалими. Доповнили цибулю рукавички з накладними металевими нігтями і маска жінки-кішки.
Нагадаємо, що Ебі Речфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані.
Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Речфорд показала переваги в зухвалій позі.
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