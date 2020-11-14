Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд удивила пикантным фото

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.

Девушка не боится примерять самые разные образы, позируя в коже, кружеве или прозрачной ткани. В этот раз она перевоплотилась в горячую кошечку и похвасталась таким чудным образом в Instagram.

Модель и светская львица надела черный кожаный комбинезон с длинными рукаваими, который подчеркнул ее роскошную грудь, а также пышные бедра. Благодаря необычным узорам, которые акцентировали внимание на тонкой талии звезды, пропорции ее тела стали просто совершенными. Дополнили лук перчатки с накладными металлическими ногтями и маска женщины-кошки.

Волосы она спрятала за маску, а в макияже подчеркнула губы и нанесла на них ярко-розовучю помаду. Кроме того, обладательница чарующих серо-голубых глаз примеряла зеленые линзы и изогнулась, как дикая кошка.

Девушка выглядит поистине новой женщиной кошкой или великолепной королевой кошек. К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимком, ведь его модель показала в своем Instagram-Stories.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу.

Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе.

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди.