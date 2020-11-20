Американская модель купальников Эбигейл Рэтчфорд соблазнила формами, примеряв тесный купальник

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.

Так, модель позирует в тесном купальнике во время отдыха, игриво поглядывая в кадр. Уточним, что голову от солнца знаменитость решила прикрыть блайзером, попивая при этом коктейль.

Образ знаменитость решила дополнить идеальным макияжем и не менее красивой прической. Однако поклонников звезда избавила от возможности восхититься невозможной фигурой кумира, опубликовав ролик в Stories.

Тем не менее, многие из них написали бы, что «это бомбы!».

До этого мы рассказывали, что одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд удивила пикантным фото

Девушка не боится примерять самые разные образы, позируя в коже, кружеве или прозрачной ткани. В этот раз она перевоплотилась в горячую кошечку и похвасталась таким чудным образом.

Благодаря необычным узорам, которые акцентировали внимание на тонкой талии звезды, пропорции ее тела стали просто совершенными. Дополнили лук перчатки с накладными металлическими ногтями и маска женщины-кошки.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу.

Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе.

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди.