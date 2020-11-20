Моніка Беллуччі змусила користувачів тремтіти одним фото

Як передає Politeka.net, 56-річна італійська актриса та модель опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному ракурсі.

"@vogueitalia листопадовий випуск, Альта", - йдеться в повідомленні.

За сюжетом, Моніка нібито постала в образі Мадонни в жалобі, що тримає тіло померлого сина, вже дорослого Ісуса Христа.

Так, зірка була в чорній сукні з пишною спідницею. На руках у неї лежав хлопець, з одягу на якому була тільки пов'язка на стегнах.

При цьому Беллуччі зі скорботним виразом обличчя розвела руки в сторони, обійнявши однією з них хлопця за плече.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Я думав, це мем😂"

"Ооо. Це я свого після п'янки додому принесла"

"Це жарт, що ображає почуття людей?"

"Красива Моніка🌹"

"Я б теж помер на твоїх руках ❤️🌹"

"Це так прекрасно 💕"

"Хто цей щасливчик😍"

"Ви красиві, але Ісус дурний!"

Раніше ми повідомляли, Моніка в розкішному образі блиснула апетитним бюстом в нескромному декольте. Наряд у Беллуччі був незвичайний: блакитне плаття, всипане квітами, і чорна вуаль, що впала на очі.

Зірка, купаючись у всій цій пишноті, млосно нагнулася, тримаючи в руках яблуко.

Також ми розповідали, що Беллуччі до цього вже вбиралася в "квіткове" плаття, правда тоді воно було значно коротше.

Боса Моніка сиділа в студії на високому табуреті в чорних капронових колготках і міні-сукні. Ніжки красуня поставила на гіпсовий череп.

"❤️ Вдалого тижня! Ще один знімок для @vogueitalia, Альта Мода", - підписала фото Беллуччі.

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