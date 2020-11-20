Моніка Беллуччі змусила користувачів тремтіти одним фото
Як передає Politeka.net, 56-річна італійська актриса та модель опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в незвичайному ракурсі.
"@vogueitalia листопадовий випуск, Альта", - йдеться в повідомленні.
За сюжетом, Моніка нібито постала в образі Мадонни в жалобі, що тримає тіло померлого сина, вже дорослого Ісуса Христа.
Так, зірка була в чорній сукні з пишною спідницею. На руках у неї лежав хлопець, з одягу на якому була тільки пов'язка на стегнах.
Різко помолоділий Добронравов зі "Сватів" здивував молодецькою фігурою, Валюха оцінить: "Як я його люблю!"
Лікарям довелося рятувати Гелю з "СВ шоу", напарницю Сердючки сьогодні не впізнати: "Пологи в 41 і невдалий шлюб"
"Яка гидота ваша заливна Віра": голозада Брежнєва зганьбилася на очах у 19-річної дочки
Фаворитка Кіркорова показала своїх дітей, які підросли і стали схожими на співака: "Загадки природи..."
При цьому Беллуччі зі скорботним виразом обличчя розвела руки в сторони, обійнявши однією з них хлопця за плече.
Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:
"Я думав, це мем😂"
"Ооо. Це я свого після п'янки додому принесла"
"Це жарт, що ображає почуття людей?"
"Красива Моніка🌹"
"Я б теж помер на твоїх руках ❤️🌹"
"Це так прекрасно 💕"
"Хто цей щасливчик😍"
"Ви красиві, але Ісус дурний!"
Раніше ми повідомляли, Моніка в розкішному образі блиснула апетитним бюстом в нескромному декольте. Наряд у Беллуччі був незвичайний: блакитне плаття, всипане квітами, і чорна вуаль, що впала на очі.
Зірка, купаючись у всій цій пишноті, млосно нагнулася, тримаючи в руках яблуко.
Також ми розповідали, що Беллуччі до цього вже вбиралася в "квіткове" плаття, правда тоді воно було значно коротше.
Боса Моніка сиділа в студії на високому табуреті в чорних капронових колготках і міні-сукні. Ніжки красуня поставила на гіпсовий череп.
"❤️ Вдалого тижня! Ще один знімок для @vogueitalia, Альта Мода", - підписала фото Беллуччі.
Нагадаємо, над Монікою Беллуччі жорстоко познущалися
А ще Politeka писала, що Моніка Беллуччі без штанів звела з розуму новими пікантними фото
Також Politeka повідомляла, що розкішна Моніка Беллуччі розбурхала виглядом в тісній сукні