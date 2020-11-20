Моника Беллуччи заставила пользователей трепетать одним фото
Как передает Politeka.net, 56-летняя итальянская актриса и модель опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном ракурсе.
"@vogueitalia Ноябрьский выпуск, Альта", - говорится в сообщении.
По сюжету, Моника якобы предстала в образе Мадонны в трауре, держащей тело умершего сына, уже взрослого Иисуса Христа.
Так, звезда была в черном платье с пышной юбкой. На руках у нее лежал парень, из одежды на котором была только повязка на бедрах.
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При этом Беллуччи со скорбным выражением лица развела руки в стороны, обняв одной из них молодого человека за плечо.
Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:
"Я думал, это мем😂"
"Ооо. Это я своего после пьянки домой принесла"
"Это шутка, оскорбляющая чувства людей?"
"Красивая Моника🌹"
"Я бы тоже умер на твоих руках ❤️🌹"
"Это так прекрасно 💕"
"Кто этот счастливчик😍"
"Вы красивы, но Иисус глуп!"
Ранее мы сообщали, Моника в роскошном образе сверкнула аппетитным бюстом в нескромном декольте. Наряд у Беллуччи был необычный: голубое платье, усыпанное цветами, и черная вуаль, упавшая на глаза.
Звезда, купаясь во всем этом великолепии, томно нагнулась, держа в руках яблоко.
Также мы рассказывали, что Беллуччи до этого уже наряжалась в "цветочное" платье, правда тогда оно было значительно короче.
Босая Моника сидела в студии на высоком табурете в черных капроновых колготках и мини-платье. Ножки красотка поставила на гипсовый череп.
"❤️ Удачной недели! Еще один снимок для @vogueitalia, Альта Мода", - подписала фото Беллуччи.
Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались
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