Моника Беллуччи заставила пользователей трепетать одним фото

Как передает Politeka.net, 56-летняя итальянская актриса и модель опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном ракурсе.

"@vogueitalia Ноябрьский выпуск, Альта", - говорится в сообщении.

По сюжету, Моника якобы предстала в образе Мадонны в трауре, держащей тело умершего сына, уже взрослого Иисуса Христа.

Так, звезда была в черном платье с пышной юбкой. На руках у нее лежал парень, из одежды на котором была только повязка на бедрах.

При этом Беллуччи со скорбным выражением лица развела руки в стороны, обняв одной из них молодого человека за плечо.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное:

"Я думал, это мем😂"

"Ооо. Это я своего после пьянки домой принесла"

"Это шутка, оскорбляющая чувства людей?"

"Красивая Моника🌹"

"Я бы тоже умер на твоих руках ❤️🌹"

"Это так прекрасно 💕"

"Кто этот счастливчик😍"

"Вы красивы, но Иисус глуп!"

Ранее мы сообщали, Моника в роскошном образе сверкнула аппетитным бюстом в нескромном декольте. Наряд у Беллуччи был необычный: голубое платье, усыпанное цветами, и черная вуаль, упавшая на глаза.

Звезда, купаясь во всем этом великолепии, томно нагнулась, держа в руках яблоко.

Также мы рассказывали, что Беллуччи до этого уже наряжалась в "цветочное" платье, правда тогда оно было значительно короче.

Босая Моника сидела в студии на высоком табурете в черных капроновых колготках и мини-платье. Ножки красотка поставила на гипсовый череп.

"❤️ Удачной недели! Еще один снимок для @vogueitalia, Альта Мода", - подписала фото Беллуччи.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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