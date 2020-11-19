Итальянская актриса и модель Моника Белуччи выставила свой бюст в декольте

56-летняя красотка все также сводит с ума мужчин, как и много лет назад, передает Politeka.net. В этот раз модель блистала в платье с глубоким декольте.

Звезда появилась длинном пышном платье. Голубой цвет придавал невинности и сказочности образу. Красивый наряд был усыпан крупными цветами.

Глубокое декольте выглядело так волнующе, тем более, что Моника слегка наклонилась и грудь едва ли не вываливалась.

Брюнетка завершила образ черной вуалью. А в руках она держала яблоко.

В подписи звезда написала об ожидании ноябрьского выпуска "Vogue", в котором она появится в ярких образах.

За шесть часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети восхищались фигурой знаменитости и писали ей много комплиментов.

Напомним, Моника Беллуччи надела розовое длинное, обтягивающее платье, которое шикарно смотрелось на точеной фигуре.

Кроме того, что наряд выделил изгибы талии и бедер, он еще и заметно удлинил силуэт.

Трудно не заметить и глубокое декольте, оно послужило лишь немного пикантной деталью, не показав ничего лишнего.

"Цветочная девушка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи избавилась от длинных волос, а для дополнения жаркого образа она подобрала пиджак с глубоким декольте и ожерелье, которое красуется на шее.

"Удачной всем недели", - подписала звезда.

Напомним также, что Моника Беллуччи была запечатлена крупным планом в старомодной белой блузке с кружевами на бюсте и рукавах. Образ дополнило контрастное ожерелье. Актриса завела руки назад, поправляя волосы.

Напомним, над Моникой Беллуччи жестоко поиздевались

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