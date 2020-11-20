Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес показала розкішний вечірній образ в яскравій сукні

Знаменита артистка володіє унікальною зовнішністю і може захопити будь-якого завдяки підкачаному і стрункому тілу в 51 рік. Лопес не приховує, що багато працює, тому влаштовує фотосесії в самих різних образах, демонструючи красу з несподіваних ракурсів.

Цього разу на фан-акаунті з'явилися фото з останньої фотосесії зірки. Смаглява і струнка Лопес розбурхала виглядом в сукні з ніжної тканини з незвичайним квітчастим і дуже яскравим принтом. Доповнили її образ сині замшеві туфлі на високих підборах, акуратна зачіска з ефектом морських хвиль і макіяж з акцентом на виразний погляд.

Ось як реагують шанувальники на представлені кадри співачки:

"Може звести з розуму ❤️; Preciosa 🔥; люблю цю розкішну жінку; мені чомусь соромно, потрібно бути монстром, щоб так працювати в залі, вона чарівниця; мені здається, це дуже прекрасно; поза для стильних, спасибі; Вау😍 приголомшливо чудово ❤; Моя прекрасна могутня богиня Дженніфер, я люблю тебе всім серцем і душею 🔥».

Також ми писали, що артистка вирішила убити мережу новими кадрами з фотосесії. Справа в тому, що Лопес стала обличчям одного з випусків журналу WSJ. Спеціально для зйомок зірка приміряла пікантне вбрання, що не приховує тіло і навіть подражнила виглядом в Instagram.

Так, зірка показала результат зйомки для листопадового випуску глянцю WSJ у себе на сторінці. Для фотографа Грея Сорренті знаменитість вибрала дуже облягаючу сукню від знаменитого бренду Mônot з незвичайним вирізом під грудьми і сміливим вирізом практично до сідниць на спині.

Наряд зміг підкреслити похитане тіло Лопес, яка до того ж не стала надягати бюстгальтер. Артистка вирішила зібрати також свої локони в стриману зачіску і встигла похвалитися ніжним макіяжем з акцентом на очі.

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