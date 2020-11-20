Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала роскошный вечерний образ в ярком платье

Знаменитая артистка обладает уникальной внешностью и может восхитить любого благодаря подкачанному и стройному телу в 51 год. Лопес не скрывает, что много трудится, поэтому устраивает фотосессии в самых разных образах, демонстрируя красоту с неожиданных ракурсов.

В этот раз на фан-аккаунте появились фото из последней фотосессии звезды. Смуглая и стройная Лопес взбудоражила видом в платье из нежной ткани с необычным цветастым и очень ярким принтом. Дополнили ее образ синие замшевые туфли на высоком каблуке, аккуратная прическа с эффектом морских волн и макияж с акцентом на выразительный взгляд.

Вот как реагируют поклонники на представленные кадры певицы:

«Может свести с ума ❤️; Preciosa 🔥; люблю эту роскошную женщину; мне почему-то стыдно, нужно быть монстром, чтобы так трудиться в зале, она волшебница; Мне кажется, это очень прекрасно; поза для стильных, спасибо; Вау😍 Потрясающе великолепно ❤; Моя прекрасная могущественная богиня Дженнифер, я люблю тебя всем сердцем и душой 🔥».

Также мы писали, что артистка решила сразить сеть новыми кадрами из фотосессии. Дело в том, что Лопес стала лицом одного из выпусков журнала WSJ. Специально для съемок звезда примерила пикантный наряд, не скрывающий тело и даже подразнила видом в Инстаграм.

Так, звезда показала результат съемки для ноябрьского выпуска глянца WSJ у себя на странице. Для фотографа Грея Сорренти знаменитость выбрала очень облегающее платье от знаменитого бренда Mônot с необычным вырезом под грудью и смелым вырезом практически до ягодиц на спине.

Наряд смог подчеркнуть покачанное тело Лопес, которая к тому же не стала надевать бюстгальтер. Артистка решила собрать также свои локоны в сдержанную прическу и успела похвалиться нежным макияжем с акцентом на глаза.

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