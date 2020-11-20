Українська співачка Тетяна Воржева, яку прозвали українською Анджеліною Джолі за схожість з голлівудською зіркою, здивувала новим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала знімок з нової фотосесії. Дівчина зробила незвичайну зачіску з хвостиків. Вона була одягнена в мініатюрний чорний топ, який обтягнув її вражаючі форми. Красуня наважилася і розкрила піджак, показавши, що ховає під ним. Шанувальники змогли розгледіти плоский животик співачки.
"Чи це не мантри в моїй голові...
Бути у формі і балансі.
Робити те, що відчуває серце.
Нікого не слухайте, друзі.
Робіть те, що вам приносить щастя і радість. І шлях вашого призначення і покликання відкриється сам", - підписала знімок зірка.
Вона розповіла, що після перегляду документального фільму «Соціальна дилема» вона намагається менше користуватися гаджетами.
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Як відомо, Тетяна Воржева прославилася після участі в шоу «Фабрика зірок». Пізніше дівчину запросили співати в групу "Реал О". Зараз артистка займається сольною кар'єрою, але великих успіхів на сцені поки не досягла.
Раніше ми писали, що Тетяна Воржева вирішила труснути старовиною, згадавши у себе в сторіс, що одного разу вона знімалася для чоловічого журналу. На обкладинці українська версія Анджеліни Джолі позувала в розкішній білизні.
Нагадаємо, що Тетяна Воржева розпалила своїми апетитними вигинами:"пустувала дівчисько".
Як повідомляла Politeka, Тетяна Воржева вразила новою зовнішністю, схожість з актрисою втрачено: "не дивіться...".
Також Politeka писала, що Тетяна Воржева приспустила пеньюар, подражнивши спокусливими формами: постільне фото.