Українська співачка Тетяна Воржева, яку прозвали українською Анджеліною Джолі за схожість з голлівудською зіркою, здивувала новим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала знімок з нової фотосесії. Дівчина зробила незвичайну зачіску з хвостиків. Вона була одягнена в мініатюрний чорний топ, який обтягнув її вражаючі форми. Красуня наважилася і розкрила піджак, показавши, що ховає під ним. Шанувальники змогли розгледіти плоский животик співачки.

"Чи це не мантри в моїй голові...

Бути у формі і балансі.

Робити те, що відчуває серце.

Нікого не слухайте, друзі.

Робіть те, що вам приносить щастя і радість. І шлях вашого призначення і покликання відкриється сам", - підписала знімок зірка.

Вона розповіла, що після перегляду документального фільму «Соціальна дилема» вона намагається менше користуватися гаджетами.

Як відомо, Тетяна Воржева прославилася після участі в шоу «Фабрика зірок». Пізніше дівчину запросили співати в групу "Реал О". Зараз артистка займається сольною кар'єрою, але великих успіхів на сцені поки не досягла.

Раніше ми писали, що Тетяна Воржева вирішила труснути старовиною, згадавши у себе в сторіс, що одного разу вона знімалася для чоловічого журналу. На обкладинці українська версія Анджеліни Джолі позувала в розкішній білизні.

Нагадаємо, що Тетяна Воржева розпалила своїми апетитними вигинами:"пустувала дівчисько".

Як повідомляла Politeka, Тетяна Воржева вразила новою зовнішністю, схожість з актрисою втрачено: "не дивіться...".

Також Politeka писала, що Тетяна Воржева приспустила пеньюар, подражнивши спокусливими формами: постільне фото.