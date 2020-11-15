На таке фото зважиться не кожна

Відома українська співачка Тетяна Воржева підкорила сміливим постільним знімком, показавши свою спокусливу привабливість

Зірка, яку в мережі називають "українською Джолі", поділилася домашнім фото в розділі Сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Воржева вирішила показати себе в максимально природному образі. На фото співачка млосно розкинулася на ліжку, пильно дивлячись в камеру. На ній спокусливий шовковий пеньюар з мереживом, бретелька якого зісковзнула з плеча співачки, додаючи її образу кокетливої недбалості.

Можна помітити, що на обличчі Воржевой відсутня косметика. Співачка абсолютно не соромиться демонструвати свою природну красу на камеру. Її волосся також вільно розпадаються по подушці без натяку на будь-яку укладку.

Відзначимо, що шанувальники красуні ніяк не змогли прокоментувати фото, адже в сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Воржева позувала без білизни і в одному піджаку. На нижньому кадрі співачка його спустила, показуючи голе плече. Образ Тетяна доповнила прикрасами на шиї і у вухах, а також афрокосичками.

"Ідеальні часи для філософів. Скажу я вам, друзі. Але і міркувати можна ошатно...",- написала дівчина.

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