Учасниця талант-шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, повністю роздяглася заради ефектного кадру

Красуня продовжує набирати популярність, займаючись творчістю, повідомляє Politeka.net. Також колишня учасниця відомого проєкту зрідка балує своїх 15,8 тисяч підписників в Instagram новими постами.

Так, зірка опублікувала два сторіс "з минулого". Воржева знялася 10 років тому для журналу "XXL". На той момент дівчині було всього 22 роки.

На обкладинці Тетяна красувалася в чорному боді з мереживом і великим декольте, звідки, можна сказати, вискакували груди.

Зірці "Фабрики" зробили макіяж з акцентом на пухкі губи, також красиво виглядали і очі з темними тінями. Українська Джолі закинула волосся набік і пристрасно подивилася в об'єктив.

"Знайшла тут дещо... Той випадок, коли 10 років тому виглядаєш старше, ніж зараз", - підписала фото красуня.

На другому знімку дівчина і зовсім позувала у ванній оголеною. Вона прикрила груди руками і з викликом дивилася в камеру.

"Пустувала дівчисько", - написала Тетяна.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості в сторіс немає.

Нагадаємо, Тетяна Воржева позувала в чорному ліфчику і довгих брюках-кльош.

Білизна добре виділила груди співачки, а крім цього, стали краще видні її досконалі вигини. Тонкій талії і плоскому животику може позаздрити сама Анджеліна Джолі.

Користувачі мережі написали українській красуні багато приємних слів за таке незвичайне і гаряче фото.

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