Украинская певица Татьяна Воржева, которую прозвали украинской Анджелиной Джоли за схожесть с голливудской звездой, удивила новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала снимок из новой фотосессии. Девушка сделала необычную прическу из хвостиков. Она была одета в миниатюрный черный топ, который обтянул ее впечатляющие формы. Красотка осмелела и раскрыла пиджак, показав, что прячет под ним. Поклонники смогли рассмотреть плоский животик певицы.

«Это ли ни мантры в моей голове...

Быть в форме и балансе.

Делать то, что чувствует Сердце.

Никого не слушайте, друзья.

Делайте то, что Вам приносит счастье и радость. И путь вашего предназначения и призвания откроется сам», - подписала снимок звезда.

Она рассказала, что после просмотра документального фильма «Социальная дилемма» она старается меньше пользоваться гаджетами.

Как известно, Татьяна Воржева прославилась после участия в шоу «Фабрика звезд». Позже девушку пригласили петь в группу «Реал О». Сейчас артистка занимается сольной карьерой, но больших успехов на сцене пока не достигла.

Ранее мы писали, что Татьяна Воржева решила тряхнуть стариной, вспомнив у себя в сторис, что однажды она снималась для мужского журнала. На обложке украинская версия Анджелины Джоли позировала в роскошном белье.

Напомним, что Татьяна Воржева разгорячила своими аппетитными изгибами: "Шалила девчонка".

Как сообщала Politeka, Татьяна Воржева поразила новой внешностью, сходство с актрисой утрачено: "Не смотрите...".

Также Politeka писала, что Татьяна Воржева приспустила пеньюар, подразнив соблазнительными формами: постельное фото.