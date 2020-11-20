Украинская певица Татьяна Воржева, которую прозвали украинской Анджелиной Джоли за схожесть с голливудской звездой, удивила новым образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала снимок из новой фотосессии. Девушка сделала необычную прическу из хвостиков. Она была одета в миниатюрный черный топ, который обтянул ее впечатляющие формы. Красотка осмелела и раскрыла пиджак, показав, что прячет под ним. Поклонники смогли рассмотреть плоский животик певицы.
«Это ли ни мантры в моей голове...
Быть в форме и балансе.
Делать то, что чувствует Сердце.
Никого не слушайте, друзья.
Делайте то, что Вам приносит счастье и радость. И путь вашего предназначения и призвания откроется сам», - подписала снимок звезда.
Она рассказала, что после просмотра документального фильма «Социальная дилемма» она старается меньше пользоваться гаджетами.
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Как известно, Татьяна Воржева прославилась после участия в шоу «Фабрика звезд». Позже девушку пригласили петь в группу «Реал О». Сейчас артистка занимается сольной карьерой, но больших успехов на сцене пока не достигла.
Ранее мы писали, что Татьяна Воржева решила тряхнуть стариной, вспомнив у себя в сторис, что однажды она снималась для мужского журнала. На обложке украинская версия Анджелины Джоли позировала в роскошном белье.
Напомним, что Татьяна Воржева разгорячила своими аппетитными изгибами: "Шалила девчонка".
Как сообщала Politeka, Татьяна Воржева поразила новой внешностью, сходство с актрисой утрачено: "Не смотрите...".
Также Politeka писала, что Татьяна Воржева приспустила пеньюар, подразнив соблазнительными формами: постельное фото.