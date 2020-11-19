Учасниця талант-шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають українською Анджеліною Джолі, сильно змінилася

Зірка "Фабрики" вирішила поміняти свій стиль і стала майже невпізнанною, повідомляє Politeka.net.

Красуня дуже схожа на відому актрису Голлівуду Анджеліну Джолі, і з цим навряд чи хтось посперечається. Однак нещодавно вона змінила свій стиль через що схожості стало менше.

Воржева заплела тугі афрокосички, лише маленькі білі резиночки виділялися на її голові.

Макіяж був легким, з акцентом на пишні вії. Різні прикраси доповнили настільки чарівний образ.

Артистка трохи приспустила чорну кофтинку з плечей і подивилася в камеру.

У пості вона розповіла, що у своєму Instagram записує бесіди тільки з тими, хто для неї є крутою особистістю.

"Вчуся у них... І хочу показати своїй аудиторії. Для мене це честь і радість. Але я вже точно не здаю вам іспит на гостроту моїх питань... І рівень підготовки..Стан. Якщо Вам не цікаво - не дивіться", - написала артистка.

Також Тетяна додала: "Я не можу подобатися всім. Рада тим - комусь, що я роблю симпатично і цінно. Спікерам своїм - вдячна. Думаю, розумним людям вистачить мозку розпізнати мотиви людини і рівень її інтелекту, підтримати її".

"Шикарна!", "Забий, без цього ніяк, нібито всі розумні в коментах, але ніхто їх не знає. все Буде круто ❤️🔥", " ТанЯ, Респект 👍 розумно і лаконічно 🙌

Я з тобою ✌ 🏻 «вчи і вчися» © композитор Семен Рабаєв", "можна було б ще й на коментарі відповідати,що вже там", "спасибі за ефір з Женею!👍 🔥 🌹 🌹 🌹 ",- написали користувачі мережі.

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