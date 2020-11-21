Погода в Україні 21 листопада відірветься від душі, частину території накриють дощі з мокрим снігом

Як повідомляє Politeka, таким є прогноз синоптиків.

Українців на західній частині країни попередили про тотальну хмарність без дощів. Однак тут осінь радувати не буде: вдень від 1 до 6 градусів тепла, які після заходу сонця змінять-1-4 морозу.

Сніг упереміш з дощем сьогодні буде на північній частині України. Зокрема, до них варто готуватися жителям Чернігівської та Сумської областей. Стовпчик термометра вдень прогріється до + 4 градусів тепла. Вночі ж, згідно з прогнозом синоптиків, похолодає до -3 нижче нуля.

Киянам і жителям передмістя листопад підготує хмарність і Денні 1-4 тепла. Після заходу сонця очікується від 2 тепла до -2 морозу.

Дощі з мокрим снігом також пройдуть у центральних областях, де синоптики прогнозують від 1 до 4 градусів тепла. Ближче до вечора ситуація зміниться: очікується від 0 до -5 морозу.

Уникнути заморозків вдасться на півдні України, де вдень буде від 2 до 5 тепла, а вночі похолодає до 0-3 зі знаком «плюс».

На сході України сьогодні буде мокрий сніг і Денні -2+1 градус. Вночі будуть тотальні заморозки до -5 за Цельсієм.

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