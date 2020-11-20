Сім'ю російської співачки Ольги Бузової потрясла велика біда

Як стало відомо Politeka.net, кілька днів тому сестру артистки, Анну, госпіталізували з інсультом. На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" розповіла подробиці про стан своєї родички і поділилася одкровеннями про їхні стосунки. Вона також прикріпила спільну фотографію, на якій дівчата зображені, обіймаючись в лижній екіпіровці.

"Сьогодні вранці Ганнуся написала пост про свій стан 🙏 🏻 так, у неї був інсульт!"- заявила знаменитість в мікроблозі. - "😱Так, це страшно, за ці тижні я дізналася все про цю хворобу, я прочитала все про неї в Інтернеті, і дізналася все від лікарів! Перші дні я не могла в це повірити... зараз ми якраз на стадії відновлення і реабілітації".

Ольга Бузова пише, що незважаючи на сварки і розбіжності, у важку хвилини сестри завжди підтримують один одного. Вона згадала, як Анна свого часу допомогла їй оговтатися:

"Коли я одного разу захворіла, у мене температура була під 40, Ганнуся до мене приїхала (ми знову через щось посварилися😂, ми сестри, і нам можна😂), мовчки, не розмовляючи, поміряла температуру, пішла зварила мені курячий суп, поміняла білизну постільну, дала всі ліки, нагодувала, і пішла спати в сусідню кімнату".

Користувачі Мережі в коментарях висловили сімейству Бузових свою підтримку:

"Якнайшвидшого одужання Ганнусі!!!"; "Інсульт в такому молодому віці? 😧 здоров'я їй!!! 🙏 🙏"; "Ошелешили цією новиною, аж погано стало. Поправляйся, Ганнусю🙏".

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