У півфіналі популярного шоу "Танці з зірками" на паркет вийде Тіна Кароль і Юрій Горбунов
Як передає Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram.
«У півфіналі вперше в історії Танці з зірками ведучі вийдуть на паркет і будуть танцювати разом з парами», - повідомили продюсери шоу.
Як стало відомо, Юрій Горбунов станцює з Надією Мейхер і її партнером. А запрошений ведучий балкона Олег Винник станцює з Сантою Дімопулос.
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Але справжній фурор викликала новина про те, що Тіна Кароль вийде на паркет з Юлією Саніною і Дмитром Жуком. Раніше Тіна вже заявляла, що вболіває за Юлію. Це не дивно, адже у дівчат є спільна пісня «Вільна», яку вони записали для кінофільму. Відомо, що Кароль станцює румбу.
У коментарях до посту шанувальники стали обговорювати майбутній ефір.
"Чекаємо пристрасну рубму від Юлі і Тіни", "Тіна Кароль і Юлія Саніна. Це буде просто бомба", "Кароль і Саніна разом як несподівано. Головне під час їх танцю не забути про Жука», «гаряча румба на паркеті Юлі і Тіни буде просто ваауу», «Коротше Дана Балана не буде я так розумію», «це буде кращий випуск», - пишуть користувачі Мережі.
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