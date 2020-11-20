У півфіналі популярного шоу "Танці з зірками" на паркет вийде Тіна Кароль і Юрій Горбунов

Як передає Politeka.net, про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram.

«У півфіналі вперше в історії Танці з зірками ведучі вийдуть на паркет і будуть танцювати разом з парами», - повідомили продюсери шоу.

Як стало відомо, Юрій Горбунов станцює з Надією Мейхер і її партнером. А запрошений ведучий балкона Олег Винник станцює з Сантою Дімопулос.

Але справжній фурор викликала новина про те, що Тіна Кароль вийде на паркет з Юлією Саніною і Дмитром Жуком. Раніше Тіна вже заявляла, що вболіває за Юлію. Це не дивно, адже у дівчат є спільна пісня «Вільна», яку вони записали для кінофільму. Відомо, що Кароль станцює румбу.

У коментарях до посту шанувальники стали обговорювати майбутній ефір.

"Чекаємо пристрасну рубму від Юлі і Тіни", "Тіна Кароль і Юлія Саніна. Це буде просто бомба", "Кароль і Саніна разом як несподівано. Головне під час їх танцю не забути про Жука», «гаряча румба на паркеті Юлі і Тіни буде просто ваауу», «Коротше Дана Балана не буде я так розумію», «це буде кращий випуск», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що скандальну Ольгу Фреймут екстрено повернули на "Танці з зірками": "її в двері - вона у вікно".

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