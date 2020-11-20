Український хореограф і учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала, для чого займається спортом

На своїй сторінці в соцмережі "Instagram" 32-річна танцівниця виклала серію пікантних фото, на якому постала в абсолютно невпізнанному вигляді, передає Politeka.net. На опублікованих кадрах Ілона Гвоздьова сильно погладшала, її обличчя і форми округлилися і збільшилися рази в два, при цьому зірка не відмовилася від обтягуючого одягу.

"Це моя велика любов, натхнення і спосіб життя! Він з'явився доленосно і надзвичайно швидко став невід'ємною частиною мене! Це-спорт! І ось, на фото ви бачите, якою б я була без нього", - пояснила Ілона Гвоздьова в описі.

Судячи з усього, танцівниця відредагувала свої фотографії і візуально додала собі обсягу. Таким чином вона мотивувала своїх шанувальників і наочно показала користь спортивних тренувань. Деяких користувачів соцмережі зображення шокували, але багато хто відразу розкусив жарт:

"Ахаха це прикол"; "Як я злякалася спочатку😂 😂 😂"; "Ілона, ви чудовий мотиватор з тонким почуттям гумору"; "Ілона, ви прекрасні, навіть в канонах женшин Рубенса. Але все-таки зі спортом краще"; " Ілоночка, дешевий фотошоп) трохи якісніше потрібно було)"; "Прямо Циганка Аза!!!😂 😂 😂 😂 "; "фотошопер розумничка, я думала ви після пологів так набрали!"; "На Ткача схожа"; "а груди залишилася колишньою 😂"; " Не вірю.. ти такою не могла бути"; " все одно красуня! 😍 🌹 "; "Про Боги!! Це ж фотошоп😅 🙈!!!(жарт, звичайно) Ілона, не віриться. Ви такий стройняш".

Варто відзначити, що в жовтні Ілога Гвоздьова народила сина від чоловіка Іваном Хомячуком - пара разом вже 11 років. Незважаючи на малюка, танцівниця вже готується знову вийти на паркет.

Нагадаємо, що щойно народила Ілона Гвоздьова постала в обтягуючій сукні з розрізом

А ще Politeka писала, що Ілона Гвоздьова приголомшила кадрами з палати відразу після народження сина: «встигла...».

Також Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова з дитиною на руках зважилася на одкровення: «все перевернулося з ніг на голову».