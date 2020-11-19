Скандальна українська телеведуча Ольга Фреймут вирішила повернутися на «Танці з зірками»

Як повідомляє Politeka.net, про екстрене повернення Фреймут на шоу повідомили в офіційному Instagram проекту. Як відомо, Ольга вибула з проекту після кількох номінацій. Її участь у шоу супроводжувалася хвилею хейта.

"Ми підготували крутезний сюрприз. У півфіналі зустрічати пари на зоряному балконі будуть екс-учасники проекту - Олег Винник і Ольга Фреймут", - підписали фото зірок автори аккаунта.

За день пост зібрав масу коментарів, половина з яких виявилися негативними. При цьому глядачі в основному раділи поверненню Винника, і негативно відгукувалися про Фреймут.

"Господи, навіщо. І трьох тижнів не минуло, як вона пішла»,

"Блііін, тільки не Фреймут... ну зрозуміло що вона повертається на 1+1, але на фіг вечір псувати?",

"Потім Фреймут і після фіналу з паркету не видвориш",

"Який кошмар. Дивитися тільки танець, а під час балкона хоч вимикай!!! 2 людини, що найбільше бісять!»,

"Боже, та навіщо ви цю Фреймут знову тулите, вона блін танцює як колода, ще й виражається як колгоспниця з села дрімучого»,

"Її в двері-вона у вікно", - обурюються глядачі.

Нагадаємо, що Фреймут розімліла в обіймах коханого чоловіка прямо на вулиці, "Танці з зірками" більше не потрібні:"Романтика".

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