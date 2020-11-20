Дружина і співачка українського виконавця DZIDZIO SLAVIA показала свій найщасливіший день у житті

На фото Ярослава, так звуть красуню, була у весільній сукні. Поруч стояв Михайло Хома (DZIDZIO) в піджаку, а майбутня дружина йому поправляла квітка на вбранні. На інших кадрах співачка показала місце, де проходило весілля зіркової пари. На останньому знімку Ярослава вже була одна і поправляла волосся, стоячи в шикарному білому вбранні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Переглядаючи фото з весілля, згадала багато приємних і смішних моментів ... те, з яким піднесеним настроєм я збирала листя і шишки, щоб прикрасити весільний стіл, ти так любиш ліс ... квіти у волоссі, і в букетах, за якими я запізнилася на власне весілля, тому що все повинно бути ідеально (ох, цей перфекціонізм), а по дорозі ще й примудрилася заскочити в салон, щоб зробити фото на новий паспорт з весільною зачіскою", - написала Ярослава під фото.

Фанати поставили 800 лайків і написали коментарі:

"Вітаю з річницею", "гірко, любові на довгі роки", "привітання, будьте щасливі", " вітаємо Михайла з днем народження. Нехай буде все в достатку".

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