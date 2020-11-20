Жена и певица украинского исполнителя DZIDZIO SLAVIA показала свой самый счастливый день в жизни

На фото Ярослава, так зовут красотку, была в свадебном платье. Рядом стоял Михаил Хома (DZIDZIO) в пиджаке, а будущая супруга ему поправляла цветок на наряде. На других кадрах певица показала место, где проходила свадьба звездной пары. На последнем снимке Ярослава уже была одна и поправляла волосы, стоя в шикарном белом наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Просматривая фото со свадьбы, вспомнила много приятных и смешных моментов ... то, с каким приподнятым настроением я собирала листья и шишки, чтобы украсить свадебный стол, ты так любишь лес ... цветы в волосах, и в букетах , по которым я опоздала на собственную свадьбу, потому что все должно быть идеально (ох, этот перфекционизм), а по дороге еще и умудрилась заскочить в салон, чтобы сделать фото на новый паспорт со свадебной прической", - написала Ярослава под фото.

Фанаты поставили 800 лайков и написали комментарии:

"Поздравляю с годовщиной", "Горько, любви на долгие годы", "Поздравления, будьте счастливы", "Поздравляем Михаила с днем рождения. Пусть будет все в достатке".

Напомним, DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ и нарвался на критику

А еще Politeka писала, что жгучая жена DZIDZIO засветила идеальное летнее тело в купальнике

Также Politeka сообщала, что жгучая жена DZIDZIO засветила идеальное летнее тело в купальнике



