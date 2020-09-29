Популярный украинский певец DZIDZIO остался недоволен образом своей жены в ее сольном клипе

Супруга Михаила Хомы, выступающего под псевдонимом DZIDZIO, Ярослава в июле выпустила собственный клип на песню «Я тобі не мамка». Песня стала своеобразным призывом к женщинам «выходить из-за спин» мужчин, а сама артистка предстала в клипе в ярком образе раскованной красотки. Ярослава заявляла, что хочет, чтобы женщины были собой и развивали собственные таланты.

DZIDZIO долгое время не высказывался о творчестве супруги, однако в программу «Зірковий шлях» все же признался Кате Осадчей, что не в восторге от того образа, который выбрала Ярослава. Певец также уточнил, что жена выбрала его без его ведома.

«Мне ничего не сказали, поставили перед фактом. Я увидел клип и песню уже в интернете, услышал камни в свой огород, но я говорю: Не трогайте меня, потому что у меня острые зубы. Я вижу в ней перспективу, только не такую. Все это не по-моему. Когда ты начинаешь что-то придумывать, чего нет на самом деле, то завтра оно надоест», - заявил артист.

Он также подчеркнул, что сам очень близок к своему сценическому образу.

Отметим, что украинцы в комментариях к клипу Ярославы удивляются позиции ее мужа, который никак не старается продвигать талант своей супруги.

«Жаль, что Дзидзьо нигде не позиционирует свою талантливую красавицу жену, а взамен подтягивает за собой повсюду Цибульскую. Какая жалость», «Крутой клип, неужели так в Украине снимают? Дзидзьо, ты чего молчишь, что у тебя такая крутая жена? Будет хитом года ... А постановка вообще = БОМБА», «Как я рада за Ярославу) Красавица и талант. Почему Дзидзьо допустил чтобы такая талантливая жена так долго была в тени. Должен самый первый помочь», - пишут люди.

Напомним, красотка-жена DZIDZIO восхитила видом на пляже в купальнике: "50 оттенков серого".

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