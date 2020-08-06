Жена известного украинского артиста Дзидзьо, певица SLAVIA похвасталась загорелым летним телом в купальнике

Красотка опубликовала новое фото с отдыха в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В разгар пандемии, когда большинство зарубежных курортов оказались недоступны для украинцев, певица решила отдохнуть дома. Так, Ярослава Притула-Хома (настоящее имя артистки) наслаждается летним солнцем в Киеве, плавая на катере по Днепру.

На новом фото Ярослава лежит, подставляя солнцу свое загорелое тело в ярко-красном купальнике. Такой наряд позволяет ей продемонстрировать свою подтянутую фигуру. Певица оставила волосы распущенными, а на ее лице не видно косметики. Ярослава счастливо улыбается, глядя в камеру.

«Подмигиваю солнышку», - подписала она фото.

В комментариях поклонники отмечают, что снимок выглядит «очень романтично».

До этого мы писали, что SLAVIA похвасталась идеальной фигурой в клипе на свою новую песню.

Песней "Я тобі не мамка" Ярослава Притула-Хома призывает женщин выходить из-за широких спин своих мужчин и реализоваться как личность. В ролике артистка появилась в белом купальнике, который идеально подчеркнул ее идеальную фигуру.

Стоить отметить, что это не единственный ее образ в данном клипе. В одной из сцен, певица появилась в нежном, ярко-красном наряде.

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