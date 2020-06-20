Певица и жена Дзидзьо SLAVIA похвасталась идеальной фигурой в клипе на свою новую песню



Как передает Politeka.net, видео опубликовано на ее канале в Youtube. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Песней "Я тобі не мамка" Ярослава Притула-Хома призывает женщин выходить из-за широких спин своих мужчин и реализоваться как личность.

"Мы никому ничего не должны, мы обязаны только сами перед собой - быть красивыми и счастливыми. Надо следить за собой, а не за мужчинами. Если мы хотим что-то изменить, то надо начинать с себя, наполняться новыми знаниями, через которые происходит трансформация сознания, тогда изменится и мир вокруг, и муж, и даже близкие и родные нам люди", - говорится в подписи к видео.

В ролике артистка появилась в белом купальнике, который идеально подчеркнул ее идеальную фигуру.

Стоить отметить, что это не единственный ее образ в данном клипе. В одной из сцен, певица появилась в нежном, ярко-красном наряде.

Пользователям сети пришел по душе данный трек.

"А у Дзидзьо крутая жена! Песня прикольная", "Песня очень хорошая, а ты шикарная!", "Классная песня! Искренне радуюсь за вас! Давно пора было показать свой талант. Творческих успехов вам!", "Очень крутая! Реальная песня!", - писали украинцы под видео.

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