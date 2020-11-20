Надія Дорофєєва влаштувала бурхливу вечірку із зірковими друзями після відходу з "Время и Стекло"

Як повідомляє Politeka.net, співачка яскраво відзначила вихід своєї першої сольної пісні під назвою "Gorit". Вона виклала відео з кадрами гулянки на своїй сторінці в "Instagram".

Надя Дорофєєва вбралася в обтягуючий топ з зеленими драконами, який залишив відкритими її плечі, а також шкіряні штани-кльош із застібками блискавками на щиколотках. Можна помітити, що дівчина не одягла бюстгальтер, а волосся зібрала в два хвостика.

Привітати виконавицю приїхали знамениті колеги, такі як репер Потап, Віра Брежнєва, Діма Монатік, блогер Ян Гордієнко. Гості пили шампанське і веселилися, раз у раз цілуючи винуватицю торжества. На святі був і чоловік співачки-Володимир Дантес.

"Що за день 💔! моя душа gorit 🔥 Шалено щаслива розділити з вами цей момент-запуск мого сольного проекту DOROFEEVA. Перший крок, до якого мене вів довгий шлях. Спасибі за вчорашню вечірку улюблені друзі", - зазначила Надія в описі. - "З такою підтримкою, яку я від вас відчуваю, стартувати не страшно!".

Користувачі соціальної мережі теж підтримали молоду артистку в коментарях:

"Боже який відвал голови!"; "Було круто!!!"; "Ми стали свідками нової історії💔 наскільки ж це Красиво, стильно, вогненно 🔥 Надя, ми так тобою пишаємося 💔 завжди з тобою!! Вперед підкорювати світ!!!"; "Було дуже гаряче"; " Вогняний початок сольної кар'єри🔥"; " Наша дівчинка подорослішала♥♥."; "Гори довго, Надя❤️ Гори, але не згорай))"; "Пісня вогонь, аж мурашки по шкірі❤️🤤".

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