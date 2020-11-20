Судовий скандал з Меган Маркл отримав продовження

Про це пише Сплетник.

Спершу колишня герцогиня стверджувала, що не брала участі в написанні книги "У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї", яку написали британські експерти.



Але тепер з'ясувалося, що Меган Маркл брехала, оскільки передавала особисту інформацію авторам книги.

У документах, які проходять в рамках судового розгляду сказано, що Меган Маркл дозволила третій стороні передати інформацію двом королівським інсайдерам. Вона зважилася на цей крок, оскільки боялася, що автори книги напишуть, що вона нібито відвернулася від рідного батька Томаса.



Тоді колишня герцогиня була стурбована, що визнання Томаса Маркл в ЗМІ про те, що вона припинила з ним спілкування і навіть не намагалася зв'язатися з ним, буде повторений в книзі, тому вона дозволила розкрити цю інформацію.

За словами юристів, Меган Маркл також хотіла піднести цю ситуацію зі свого боку і навіть дозволила своєму близькому другові спілкуватися з авторами гучної книги. Гучна інформація включала в себе і інформацію про лист, який Меган написала рідному батькові Томасу.

Раніше ми вже розповідали, що Меган Маркл зловили на брехні з рідним батьком.

Так, дружина принца Гаррі ризикує програти судовий розгляд проти британських таблоїдів.

З'ясувалося, що лист до Томаса Маркл був придуманий не самою герцогинею, а прес-секретарями королівського палацу. Тобто, відверте послання Меган Маркл автоматично перестає вважатися "особистою творчістю", а його публікація в ЗМІ не порушує "особистих кордонів".

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