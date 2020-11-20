Розкрито нюанси підвищення розміру прожиткового мінімуму

Про це розповіла глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Україна24.

За її словами, розмір прожиткового мінімуму в Україні буде підвищено вже з 1 грудня 2020 року.

Так, за місяць до Нового року, прожитковий мінімум зросте на 71 гривню і складе 2189 гривень.

Більше того, на 2021 рік заплановано чергове підвищення розміру прожиткового мінімуму, і на це додатково закладуть у бюджеті 50 млрд.

Лазебна також анонсувала зміну системи розрахунку прожиткового мінімуму і заявила, що розмір мінімуму не може становити 2000 гривень, тому його потрібно підняти в два рази.

"Ми запропонуємо Верховній Раді інший підхід. Ми визначимо, що таке прожитковий мінімум, що це стандарт соціального захисту, це мінімальна для виживання людини сума повинна бути. До неї повинні бути прив'язані пенсії, зарплати, допомога", – резюмувала глава Мінсоцполітики в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що в листопаді Кабмін спростив процедуру призначення виплат, ініціювавши систему "єдиного звернення". Це означає, що українцю потрібно лише подати заяву до органу соцзахисту або ПФУ — і на цьому все.

Подальші проблеми лежать на відповідальності зазначених структур: збір необхідних документів і передача в банк для відкриття рахунку одержувача пенсії або соцвиплат.

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